В Екатеринбурге произошло массовое ДТП

19:01 | 11.06.2018

Сегодня в Екатеринбурге в районе 17.30 вечера на пересечении улиц Малышева и Восточной произошло массовое ДТП с участием трёх транспортных средств. Это автомобили ВАЗ-14, Opel Astra и кроссовер Peugeot 4008.



Никто из пассажиров троих автомобилей не пострадал, но сами машины получили повреждения различных уровней сложности. Так, у Opel Astra оказалась повреждена пассажирская дверь, а кроссоверу погнули весь капот.



В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются, поэтому пока не известно, кто виноват в столкновении машин.



Фото: Вечерние Ведомости