В Екатеринбург придут недельные заморозки с дождями

15:49 | 11.06.2018

m.e1.ru

Летняя погода в Екатеринбурге не наступит ещё как минимум неделю – до 20-х чисел июня в город придут заморозки с дождями.



По информации синоптиков Уральского Гидрометцентра, вплоть до следующей недели воздух в городе не прогреется выше +17 градусов, а каждый день будет сопровождаться осадками.



Так, сегодня воздух прогреется лишь до +15 градусов, временами будет идти дождь. Завтра, 12 июня, в воздухе будет до +17 градусов. Начиная уже со среды и до конца недели небо затянется тугими дождевыми облаками. По данным ведомства, солнце выглянет только в воскресенье, 17 июня.