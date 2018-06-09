В Екатеринбурге в День России многотысячный хор споёт песни группы «Чайф»

В Екатеринбурге многотысячный хор из горожан и профессиональных хоровых певцов споёт песни группы «Чайф». Акция «Хором славим Россию и город», приуроченная к государственному празднику независимости России, состоится уже завтра, 12 июня в 12 часов дня в Историческом сквере на Плотинке.Завтра там соберутся 170 хоровых певцов из профессиональных взрослых и детских хоров. Присоединиться к ним сможет каждый желающий, предварительно получив у организаторов буклет с текстами песен.Всего в рамках массового запева будет исполнено 17 произведений. Помимо песен свердловской группы «Чайф» хоровики исполнят музыкальные композиции И.Дунаевского, В.Шаинского, А.Пахмутовой, В.Соловьева-Седова. Помимо прочих, в трек-лист войдут такие произведения, как гимн Российской Федерации, «Я люблю тебя, Россия», «Песня о Екатеринбурге», «Солнечный круг», «Детство» и «Улыбка».С полной программой празднования Дня России в Екатеринбурге можно ознакомиться на официальном городском портале