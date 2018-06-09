«Террористическая» атака проведена на кафе Екатеринбурга украинцем

13:30 | 11.06.2018

Известный украинский пранкер Евгений Вольнов, ранее глумливо лгавший о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в преддверии мундиаля решил разыграть администрации нескольких кафе в Екатеринбурге.



Обзванивая кафе города и представляясь сотрудником городской администрации, он спрашивал должностных лиц кафе, приходило ли им уведомление от руководства о том, что на время проведения чемпионата мира по футболу, в целях обеспечения безопасности в заведениях отключат электроэнергию, а далее спрашивал об их отношении к подобным мерам.



В заведениях, где администраторы хоть на чуточку поверили пранкеру, интересовались, кто будет возмещать убытки и в недоумении задавали встречный вопрос о том, как наличие электричества может повлиять на безопасность.



«Им могут воспользоваться террористы. Они смогут зарядить телефоны и зайти в Telegram, через который можно координироваться для организации террористических актов», — иронизируя отвечал Вольнов.



Наиболее бдительных администраторов, тех, кто обратил внимание на грубую форму общения, пранкер обращался к собеседникам на «ты» и тех кто обратил внимание на время звонка и на то откуда он исходил, при наличии определителя номера сделать это не трудно, пранкеру разыграть не удалось.



Так, администратор Cafe 51 Сергей, которому дозвонился Вольнов, в разговоре с нашими коллегами из «URA.RU» сказал, что сразу заподозрил подвох. Как раз в этом случае пранкера подвело позднее время звонка из «администрации города», ну откуда ему знать, что наши чиновники, в отличие от него, по ночам не работают, и определение местоположения исходящего звонка, судя по коду города, это был Нижний Новгород. К тому же, пояснил Сергей, подобные уведомления приходят телефонограммами или в письменном виде.



«Кстати, после пранка он перезвонил и сообщил, что это был розыгрыш. Видимо, из-за того что меня не удалось вывести из себя», — добавил сотрудник Cafe 51 прощаясь с корреспондентом «URA.RU».



Фото: pronedra.ru