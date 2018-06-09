В Екатеринбурге на Эльмаше общественный транспорт попал под обстрел

10:58 | 11.06.2018

ap22.ru

Накануне в микрорайоне Эльмаш на Северо-Востоке Екатеринбурга между остановками «Старых большевиков» и «Краснофлотцев» неизвестные обстреляли трамвай и маршрутку. В трамвайно-троллейбусном управлении подтвердили данный факт.



Как сообщают очевидцы, пули пробили окна обоих транспортных средств. В ТТУ добавляют, что после инцидента трамвай №2, оказавшийся в эпицентре разборок, был вынужден уехать в депо. В трамвайно-троллейбусном управлении предполагают, что выстрелы были произведены из пневматического оружия. Сообщается, что никто из пассажиров обоих транспортных средств не пострадал.



В полиции пообещали прокомментировать произошедшее по итогам расследования.