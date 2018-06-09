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10:58 | 11.06.2018

ap22.ru

В Екатеринбурге на Эльмаше общественный транспорт попал под обстрел

Накануне в микрорайоне Эльмаш на Северо-Востоке Екатеринбурга между остановками «Старых большевиков» и «Краснофлотцев» неизвестные обстреляли трамвай и маршрутку. В трамвайно-троллейбусном управлении подтвердили данный факт.

Как сообщают очевидцы, пули пробили окна обоих транспортных средств. В ТТУ добавляют, что после инцидента трамвай №2, оказавшийся в эпицентре разборок, был вынужден уехать в депо. В трамвайно-троллейбусном управлении предполагают, что выстрелы были произведены из пневматического оружия. Сообщается, что никто из пассажиров обоих транспортных средств не пострадал.

В полиции пообещали прокомментировать произошедшее по итогам расследования.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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