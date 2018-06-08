На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более 300 туалетных кабин

21:42 | 10.06.2018

Facebook Александра Смолина

На время проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге будет установлено более трех сотен мобильных туалетных кабин. Об этом сообщил депутат Екатеринбургской городской думы Александр Смолин на своей странице в Facebook.



«320 мобильных туалетных кабин будет установлено Администрацией города Екатеринбурга на время проведения #ЧМ2018», - написал Смолин на своей странице. Однако останутся ли мобильные туалеты в городе после проведения ЧМ, пока неизвестно.



Напомним, первая игра в рамках ЧМ-2018 состоится в Екатеринбурге уже 15 июня: на поле встретятся сборные Египта и Уругвая.