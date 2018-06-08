Ультрамарафон в Африке бегут 15 екатеринбуржцев

16:07 | 10.06.2018

aniland.info

В массовом забеге на дистанции длиной около 90 км в ЮАР принимают участие 15 спортсменов из Екатеринбурга.



Всего участников в марафоне Comrades из России около ста. Этот марафон является одним из самых известных и старейших во всём мире легкоатлетических пробегов, а на преодоление 90 километров отводится не более 12 часов.



Отметим, что екатеринбурженка Александра Морозова, которая в прошлом году заняла второе место среди женщин в марафоне по ЮАР, сейчас бежит в первой тройке среди женщин.