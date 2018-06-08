В Екатеринбурге уволили директора предприятия, кормившего школьников

15:45 | 10.06.2018

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Директор МУП «Золушка», занимающегося организацией питания в школьных столовых, Денис Мардарьев покинул свой пост, сообщает мэрия Екатеринбурга.



Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов заявил СМИ, что трудовые отношения с директором предприятия «Золушка» прекращены, также рекомендовано провести мероприятия по устранению выявленных недостатков.



Напомним, ранее прокуратура выявила массу нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства после массового отравления школьников. Также недавно правоохранители заподозрили бухгалтера предприятия в мошенничестве.