Перевернувшаяся в центре Екатеринбурга иномарка заблокировала улицу Красноармейскую

15:04 | 10.06.2018

Фото: читатель портала E1.ru

Сегодня, около 13:00, на улице Красноармейской около дома № 80 в Екатеринбурге перевернулся автомобиль.



За рулём иномарки была женщина, выбраться из перевернувшегося автомобиля ей помогли спасатели, прибывшие к месту ДТП. К счастью для женщины, всё обошлось и каких-либо серьёзных увечий она не получила. Повезло и припаркованным по ходу движения перевернувшейся иномарки автомобилям, чудом не был задет ни один из них.



Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД города Екатеринбурга.