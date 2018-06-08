В Свердловской области водитель автомобиля врезался в пассажирский автобус

13:45 | 10.06.2018

ku66.ru

Вчера вечером на трассе неподалеку от Каменска-Уральского автомобиль Renault Logan врезался в заднюю часть пассажирского автобуса.



Как сообщает портал ku66.ru, автобус ехал по маршруту № 542 из Екатеринбурга в Курган. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. По предварительной информации, никто из пассажиров автобуса не получил травм. Водитель автомобиля госпитализирован в больницу Каменска-Уральского.



В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.