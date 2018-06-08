Екатеринбург стал шестым в рейтинге городов, принимающих ЧМ-2018

12:49 | 10.06.2018

twitter.com

Британское издание The Independent составило рейтинг российских городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, по привлекательности. Екатеринбург стал только шестым из 11 городов.



На первом месте списка оказался Санкт-Петербург, который назван «самым красивым городом в России», второе место заняла «полная достопримечательностей» Москва. Почетное третье место занял Сочи. Далее идут Нижний Новгород, Калининград.



Екатеринбург расположился на шестой строчке. Из плюсов столицы Урала британское СМИ выделяет Храм-на-Крови, музеи, пабы и ночные клубы.



Отметим, что далее по списку идут Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону и Самара. Замыкает весь список городов Саранск, причин посетить который британское издание почему-то не находит.