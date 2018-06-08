Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации

В условиях ХХI-го века, когда не только крупные государственные структуры, но обычные граждане имеют доступ к его (ХХI-го века) достижениям, мы говорим о глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), применяемой в том числе и кадастровыми инженерами, некоторые «государевы люди» до сих пор работают по старинке.Так, в Свердловской области в деревне Хомутовка расположившейся недалеко от Первоуральска, благодаря движению рук чиновников по бумаге, жители, этой самой деревни, остались без дороги. Дорога, ведущая в деревню, к домам жителей, просто попала в границы земельного участка, а участок был продан ещё в 2012 году, вместе с дорогой. Всё дело в том, что в генплане посёлка дорога попросту не обозначена – поэтому и продали без лишних вопросов.Новый владелец, ограждая свой, законно приобретённый участок, поставил на дороге забор, в результате чего жители остались без единственного въезда в деревню.«На кадастре этой дороги не существует, она отсыпана непонятно как. Это собственность трёх участков, которые выделила администрация. Не знаю, почему администрация пять лет не реагировала на наши письма и просьбы привести в правильное состояние дорожное полотно, мы просили перенести», – рассказала «Областной газете» супруга владельца земельного участка Ольга.По словам женщины, за полгода до начала строительства они уведомили администрацию о том, что хотят наконец-то воспользоваться своим правом собственности и начать строительство на своём участке, а соответственно сообщили они и о своём намерении перекрыть дорогу.Стоит отметить, что в деревне проживает около ста человек, в большинстве семей есть дети. Сейчас жители деревни вынуждены ходить по полю, поскольку навыками телепортации и прохождения сквозь стены, не смотря на ХХI-ый век, не обладают, а обходя забор по полю, сетуют, что после дождя стихийная дорога станет непроходимой.Только после того, как новый владелец земли начал огораживать участок и перекрыл дорогу, а возмущённые жители деревни подняли шум в СМИ, администрация Первоуральска приняла решение переместить отмежёванный участок для будущей дороги в сторону.«В настоящее время администрацией предпринимаются действия для организации работ по переносу и обустройству временной дороги. Она будет организована в течение июня этого года. В 2019 году запланирован комплекс мероприятий по обустройству дороги в деревне Хомутовка», – сообщает начальник отдела управления жилищным фондом Первоуральска Ольга Гатауллина, на официальном сайте администрации городского округа.Фото: Е1.ru