Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


12:34 | 10.06.2018

Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации

В условиях ХХI-го века, когда не только крупные государственные структуры, но обычные граждане имеют доступ к его (ХХI-го века) достижениям, мы говорим о глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), применяемой в том числе и кадастровыми инженерами, некоторые «государевы люди» до сих пор работают по старинке.

Так, в Свердловской области в деревне Хомутовка расположившейся недалеко от Первоуральска, благодаря движению рук чиновников по бумаге, жители, этой самой деревни, остались без дороги. Дорога, ведущая в деревню, к домам жителей, просто попала в границы земельного участка, а участок был продан ещё в 2012 году, вместе с дорогой. Всё дело в том, что в генплане посёлка дорога попросту не обозначена – поэтому и продали без лишних вопросов.

Новый владелец, ограждая свой, законно приобретённый участок, поставил на дороге забор, в результате чего жители остались без единственного въезда в деревню.

«На кадастре этой дороги не существует, она отсыпана непонятно как. Это собственность трёх участков, которые выделила администрация. Не знаю, почему администрация пять лет не реагировала на наши письма и просьбы привести в правильное состояние дорожное полотно, мы просили перенести», – рассказала «Областной газете» супруга владельца земельного участка Ольга.

По словам женщины, за полгода до начала строительства они уведомили администрацию о том, что хотят наконец-то воспользоваться своим правом собственности и начать строительство на своём участке, а соответственно сообщили они и о своём намерении перекрыть дорогу.

Стоит отметить, что в деревне проживает около ста человек, в большинстве семей есть дети. Сейчас жители деревни вынуждены ходить по полю, поскольку навыками телепортации и прохождения сквозь стены, не смотря на ХХI-ый век, не обладают, а обходя забор по полю, сетуют, что после дождя стихийная дорога станет непроходимой.

Только после того, как новый владелец земли начал огораживать участок и перекрыл дорогу, а возмущённые жители деревни подняли шум в СМИ, администрация Первоуральска приняла решение переместить отмежёванный участок для будущей дороги в сторону.

«В настоящее время администрацией предпринимаются действия для организации работ по переносу и обустройству временной дороги. Она будет организована в течение июня этого года. В 2019 году запланирован комплекс мероприятий по обустройству дороги в деревне Хомутовка», – сообщает начальник отдела управления жилищным фондом Первоуральска Ольга Гатауллина, на официальном сайте администрации городского округа.

Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации

Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации


Фото: Е1.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:49 | 10.06.2018
Екатеринбург стал шестым в рейтинге городов, принимающих ЧМ-2018

12:34 | 10.06.2018
Администрация Первоуральска вынуждала жителей деревни Хомутовка приобретать навыки телепортации

11:45 | 10.06.2018
В Екатеринбурге движение по улице 2-й Новосибирской будет закрыто на восемь дней

11:33 | 10.06.2018
«Параллельный мир» открылся в аэропорту Кольцово для VIP-пассажиров

11:20 | 10.06.2018
С пожаром на хладокомбинате в Нижнем Тагиле борются более 12 часов

09.06.2018

21:23 | 9.06.2018
Фан-зона для футбольных болельщиков в Екатеринбурге откроется в День России

20:13 | 9.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»

18:09 | 9.06.2018
Участники «Школы главного архитектора» разработают проекты развития центра Перми

17:38 | 9.06.2018
Стартапы прикамских предпринимателей прокачают с помощью «бизнес-квестов»

17:27 | 9.06.2018
В понедельник и вторник в Перми изменится работа общественного транспорта

17:16 | 9.06.2018
Пермский медуниверситет стал инициатором образовательной программы для иностранных педагогов

17:11 | 9.06.2018
В Екатеринбурге на детской площадке в Компрессорном найден труп женщины

17:11 | 9.06.2018
Аварийную ситуацию в доме № 34 на улице Свердлова в Кургане придется ликвидировать самим жильцам

17:07 | 9.06.2018
В Перми на несколько дней открыли Коммунальный мост

17:00 | 9.06.2018
В День города в центре Перми будет закрыто движение транспорта

16:57 | 9.06.2018
В Нижнем Тагиле появится «советский» сквер

16:56 | 9.06.2018
Сотрудникам свердловского завода выплатили зарплату, которую они ждали 4 года

16:48 | 9.06.2018
В Зауралье мать-пьяница получила 12 лет за убийство годовалого сына

16:45 | 9.06.2018
В Екатеринбурге раскрошилась набережная за 23 миллиона рублей

16:25 | 9.06.2018
Администрация Кургана предложила жителям самим придумать слоган ко Дню города

16:19 | 9.06.2018
В Курганской области показатель раннего выявления онкологии достиг 52 %

16:17 | 9.06.2018
Судья, которая отказалась выпустить на свободу Александра Куковякина, примет решение по уголовному делу экс-оперативника екатеринбургского УМВД

15:56 | 9.06.2018
Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем города

15:48 | 9.06.2018
Начисление за отопление по нормативу за 8 месяцев не привело к увеличению платежей жителей Перми

14:41 | 9.06.2018
Сына свердловского экс-судьи оставили под стражей

14:38 | 9.06.2018
Полевской готовится к празднованию 300-летия города

14:31 | 9.06.2018
Депутат Госдумы выступил против навязывания пациентам платных медуслуг

14:30 | 9.06.2018
У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья

14:18 | 9.06.2018
Из-за аномальных холодов Свердловская область может потерять 20 % урожая

14:08 | 9.06.2018
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих поздравил земляков с праздником

14:04 | 9.06.2018
Победители конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» примут участие в разработке проектов цифровизации

13:41 | 9.06.2018
Первые двое дольщиков «Кольцовского дворика» обменяли свои права в долгострое на готовое жилье в ЖК «Рощинский»

13:36 | 9.06.2018
Екатеринбург инспектируют иностранные блогеры

13:16 | 9.06.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представят Антон Силуанов и Евгений Куйвашев

13:07 | 9.06.2018
Губернатор Максим Решетников поздравил прикамцев с Днем России

13:05 | 9.06.2018
К концу года дорожники отремонтируют больше половины трасс Екатеринбургской агломерации

13:03 | 9.06.2018
Выходные в Перми будут холодными

12:31 | 9.06.2018
В Царские дни Екатеринбург посетит патриарх Кирилл

12:19 | 9.06.2018
Защиту любимого горожанами озера в пригороде Екатеринбурга поставили под министерский контроль

11:54 | 9.06.2018
В Свердловскую область попытались ввезти карантинные фрукты и заражённые цветы

11:50 | 9.06.2018
Жителям и гостям Екатеринбурга запретили жарить шашлыки на природе до середины лета

11:42 | 9.06.2018
В Екатеринбурге улицу Калинина на Уралмаше перекроют до конца июня

10:41 | 9.06.2018
Дети из лагеря в Кушве могли отравиться творожной запеканкой

10:36 | 9.06.2018
Мэрия Екатеринбурга предпринимает вторую попытку в поисках желающего построить «Эрмитаж-Урал»

09:41 | 9.06.2018
Следственный комитет проводит проверку после отравления детей в свердловском лагере

08.06.2018

22:33 | 8.06.2018
Свердловский бизнесмен отдаст свой бизнес тренеру сборной России по футболу, если его команда победит на ЧМ-2018

21:12 | 8.06.2018
В Екатеринбурге потерялась пенсионерка с амнезией

20:52 | 8.06.2018
В Екатеринбурге бывшее здание «ЦСД» отремонтируют за миллион рублей

20:41 | 8.06.2018
Врач-стоматолог с фальшивым дипломом работает в одной из клиник Нижнего Тагила

20:14 | 8.06.2018
В Екатеринбурге на праздники закроют движение трамваев на Шарташ


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 