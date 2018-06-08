«Параллельный мир» открылся в аэропорту Кольцово для VIP-пассажиров

11:33 | 10.06.2018

В зоне ожидания вылета внутренних авиалиний екатеринбургского аэропорта Кольцово начал работу «Опал». Так называется новый зал для пассажиров-держателей карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key, Dragon Pass. Расчитан он на одновременное обслуживание 80 пассажиров.



По задумке дизайнеров, воплотивших идею тайного сада и некого параллельного мира, каждый пассажир, зашедший сюда, погружается в мир спокойствия и неспешности навеянные элементами мебели изготовленной в стиле вокзалов XIX века, когда путешествия были неспешными. Журчание воды и окружающая его зелень позволяют расслабиться и отдохнуть от внешней суеты, проведя несколько приятных часов в ожидании полёта.



В тоже время вас не лишают достижений 21-го века, Wi-Fi с высокоскоростным доступом в «Сеть», ТВ, пресса, зарядные устройства, позволяют вам в случае необходимости поработать.



Открытие нового зала для пассажиров, являющихся участниками всемирно известных программ лояльности, стало необходимостью в связи с ростом пассажиропотока в аэропорту и повышения спроса на залы повышенной комфортности. Теперь в терминале внутренних авиалиний действует два бизнес-зала. В старом «Изумруде» могут отдохнуть 65 пассажиров бизнес-класса, а также владельцы карт лояльности авиакомпаний, все желающие могут попасть в него за деньги. В новый же VIP-зал попасть за деньги не получится, аэропорт организовал его как отдельный индивидуальный зал для пассажиров, владельцев приоритетных карт и чтобы попасть в него нужно стать участников одной из программ лояльности.



Фото: Е1.ru