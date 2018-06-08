С пожаром на хладокомбинате в Нижнем Тагиле борются более 12 часов

11:20 | 10.06.2018

tadilcity.ru

С пожаром на хладокомбинате в Нижнем Тагиле борются уже более 12 часов. При этом площадь пожара увеличилась.



Возгорание в здании хладокомбината на Вые в Нижнем Тагиле случилось вчера, 9 июня, около 21.10. По информации очевидцев, очаг огня находится в районе хладокомбината по ул. Вогульской, где располагаются промышленные здания.



Еще вчера на место пожара выехали две цистерны и одна спецмашина с лестницей. Но сейчас, по словам очевидцев, дым идет уже со стороны других зданий.