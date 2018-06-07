Фан-зона для футбольных болельщиков в Екатеринбурге откроется в День России

21:23 | 9.06.2018

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Уже в грядущий вторник, 12 июня, в Екатеринбургском ЦПКиО торжественно откроется фан-зона ЧМ-2018, где состоится масштабный фестиваль болельщиков. Главное место притяжения футбольных фанатов будет работать целый месяц – с 14 июня по 15 июля.



За это время фан-зона вместит в себя порядка 17 тысяч зрителей, у которых будет возможность смотреть все прямые трансляции игр с «Екатеринбург Арены» на огромном экране. Также во избежание переполненности общественного транспорта во время ЧМ в Екатеринбурге будут организованы специальные автобусы-челноки. Они будут курсировать между ЦПКиО и перехватывающими парковками в районе станции метро «Ботаническая» и МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Специально для них рядом со входом в парк им. Маяковского разместится отдельная остановка.



Что касается компелктаци фан-зоны, то эта территория в почти 60 тысяч кв.м. оборудована всем необходимым для безопасного отдыха: высокоскоростным Wi-Fi, досмотровыми комплексами, детской площадкой, трибунами, павильонами и отдельной зоной питания. В дни чемпионата мира по футболу за посетителями будут следить 80 камер видеонаблюдения.