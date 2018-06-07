В Екатеринбурге на детской площадке в Компрессорном найден труп женщины

17:11 | 9.06.2018

Кофта погибшей

Сегодня утром в Екатеринбурге в микрорайоне Компрессорный на детской площадке на улице Прибалтийской было найдено тело женщины. В следственном отделе по Октябрьскому району регионального СК сообщили, что по факту её гибели возбуждено уголовное дело. Силовики исключают факт ненасильственной смерти, поскольку на теле женщины зафиксированы следы, указывающие на криминальный характер гибели.



В настоящее время следователи и сотрудники полиции устанавливают личность погибшей. Правоохранители сообщают, что на вид женщине 30–35 лет. Из особых примет у неё есть шрам от кесарева сечения и татуировка в виде иероглифа на левом плече. Также на месте происшествия обнаружена кофта, предположительно принадлежащая погибшей.



После установления личности трупа начнутся следственные мероприятия по выяснению обстоятельств убийства и поиску виновников.



Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области