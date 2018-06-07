В Нижнем Тагиле появится «советский» сквер

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, в городе появится сквер в стиле советских времён и, хотя с местом расположения сквера ещё не определились, работа над новым культурным пространством на общественных началах уже началась.В настоящее время идёт работа над реставрацией семи массовых скульптур 1950-х годов, среди которых фигуры пионеров, горняка и маленького Володи Ульянова, бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина.Три из них уже восстановлены. Предполагается, что несколько скульптур будут доставлены в Нижний Тагил из других городов региона. Организаторы проекта присматриваются к найденному ими бюсту первого российского космонавта Юрия Гагарина, который также может появиться в сквере.«Создание такого памятного места станет для нас инструментом гражданского, исторического и эстетического воспитания юных горожан», — высказывает свое мнение замдиректора тагильского музея изобразительных искусств Елена Ильина.Совместное заседание градостроительного и художественного советов, на котором подробно рассмотрят судьбу будущего сквера, должно состояться уже на следующей неделе.Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила