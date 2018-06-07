Сотрудникам свердловского завода выплатили зарплату, которую они ждали 4 года

16:56 | 9.06.2018

Вмешательство прокуратуры города Березовского позволило работникам ООО «Кедровский крупяной завод», которое с 2014 года находится в стадии банкротства, получить зарплату, которую они ждали четыре года. В ходе надзорных мероприятий установлено, что перед 31 работником предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 2,2 млн рублей за период с ноября 2013 года по июль 2014 г.



«В целях устранения нарушений трудовых прав работников от руководителя предприятия было потребовано принять все меры к погашению задолженности, которая погашена в полном объёме», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



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