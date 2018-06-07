В Екатеринбурге раскрошилась набережная за 23 миллиона рублей

16:45 | 9.06.2018

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Гранитная плитка на набережной городского пруда в центре Екатеринбурга, которую в преддверии чемпионата мира по футболу недавно переложили, начала разрушаться. Об этом недовольные горожане пишут на своих страницах в Facebook и отправляют фотографии обломков плит в группу «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».



Укладку плитки на городской набережной завершили около недели назад. На благоустройство центральной рекреационной зоны власти Екатеринбурга потратили более 23 миллионов рублей. Но очевидцы утверждают, что гранитная плитка на ней разрушена уже на 15 %.



Отмечается, что это не единственный промах, допущенный при подготовке города к ЧМ-2018. Так, в конце мая экс-депутат свердловского Заксобрания Евгений Артюх заметил, что в Екатеринбурге разрушилась брусчатка, уложенная в прошлом году на проспекте Ленина на пересечениях с улицами Хохрякова и Сакко и Ванцетти. Тогда мэрия пообещала обязать подрядчика — компанию «Атомстройкомплекс» — восстановить частичные разрушения к началу футбольных соревнований.