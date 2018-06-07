Судья, которая отказалась выпустить на свободу Александра Куковякина, примет решение по уголовному делу экс-оперативника екатеринбургского УМВД

16:17 | 9.06.2018

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Олегу Красникову назначено на 26 июня. Согласно картотеке Свердловского областного суда, вести процесс будет судья Елена Мальцева. Ранее она рассматривала и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы экс-депутата думы Екатеринбурга Александра Куковякина, повторно пытавшегося добиться пересмотра решения Тавдинского городского суда, и экс-главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко. Кроме этого, в 2010 году, когда она была судьей Кировского райсуда уральской столицы, Мальцева рассматривала дело корпорации «Уралинвестэнерго».



Напомним, что Олег Красников был осужден Ленинским районным судом Екатеринбурга на пять лет лишения свободы. Экс-полицейский признан виновным в покушении на получение через посредника взятки, совершенном с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.



По версии следствия, в феврале 2017 года в отделение по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга, возглавляемое Владимиром Нечаевым, поступил материал проверки по заявлению директора ООО «ЗМК «Хотэй» о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «ТД «Трубпром Урала» Владимира Юзвовича по факту мошеннических действий. Нечаев поручил проведение проверки старшему оперуполномоченному Олегу Красникову, который, изучив материалы, неоднократно докладывал руководству, что в действиях Юзвовича не усматривается криминальной составляющей.



Несмотря на это, Нечаев предложил Красникову выступить в качестве посредника, потребовав с Юзвовича два миллиона рублей за организацию прекращения проверочных мероприятий и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Красников предложил своему знакомому из Нижнего Тагила, бывшему оперуполномоченному ОБЭП Тагилстроевского района, бизнесмену Павлу Панову выйти на Юзвовича, с которым он был знаком, чтобы тот передал два миллиона рублей. В случае отказа против Юзвовича обещали возбудить уголовное дело.



Юзвович согласился передать деньги. «Стрелку» ему забили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Стороны договорились, что разобьют сумму на несколько частей. При передаче одного миллиона рублей от Юзвовича для последующей передачи Нечаеву через Красникова Панова задержали сотрудники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области. На каком этапе в дело вмешались спецслужбы, достоверно не известно. По одним данным, Юзвович сам обратился в ФСБ, по другим — «контора» давно вела наблюдение за Нечаевым.



Уголовное дело в отношении Владимира Нечаева было выделено в отдельное производство, поскольку он скрылся от следствия за пределами РФ и находится международном розыске.