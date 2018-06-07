Сына свердловского экс-судьи оставили под стражей

14:41 | 9.06.2018

Свердловский областной суд оставил под стражей Андрея Гаврюшина, сына судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина, полномочия которого были на днях прекращены решением Квалификационной коллегии судей Среднего Урала. Гаврюшин-младший был задержан 30 мая в здании Арбитражного суда Свердловской области при получении взятки в размере 14 миллионов рублей в результате спецоперации оперативников отдела «М» регионального управления ФСБ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.



Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 мая избрал Андрею Гаврюшину меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 июля включительно, но решение было обжаловано. Вчера, 8 июня, Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда.