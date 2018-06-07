Из-за аномальных холодов Свердловская область может потерять 20% урожая

14:18 | 9.06.2018

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В Свердловской области из-за аномально холодных весны и лета может погибнуть от 10% до 20% урожая яровых хлебов и некоторых овощей, говорится в отчёте Уральского гидрометцентра.



Метеорологи сообщают, что слишком долгое сохранение стойких холодов отрицательно влияет на произрастание посаженных культур, поскольку в то время, когда они уже должны теплиться в прогретой земле, они ещё переживают нетипичные для поздней весны и раннего лета заморозки. В связи с этим некоторые посевы и вовсе могут погибнуть, так и не начав расти. В отчёте приводится, что за последние 20 лет позднее поспевание почвы наблюдалось всего три раза: в 2004, 2009 и 2014 годах. Это означает, что примерно раз в пять лет Средний Урал переживает подобные задержки в потеплении.



В настоящее время область рискует остаться без части пшеницы, капусты и некоторых плодово-ягодных и теплолюбивых культур.