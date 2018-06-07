Первые двое дольщиков «Кольцовского дворика» обменяли свои права в долгострое на готовое жилье в ЖК «Рощинский»

13:41 | 9.06.2018

«Кольцовский дворик», фото: pravdaurfo.ru

Как сообщил директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Александр Комаров в ходе заседания координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, первые двое дольщиков ЖК «Кольцовский дворик» обменяли свои права на жилье в долгострое на готовые квартиры в ЖК «Рощинский».



По словам Александра Комарова, ожидается, что до конца месяца будет зарегистрировано еще не менее десяти подобных сделок.



«От утверждения принципов обмена квартир в долгострое на квартиры в доме по улице Рощинская, 44, до реального совершения сделок прошло чуть больше месяца. С двумя участниками долевого строительства мы прошли путь от осмотра и выбора квартиры до подготовки документов и государственной регистрации сделки. Сейчас люди принимают квартиру у застройщика и в ближайшее время смогут переехать», — пояснил Александр Комаров.



Директор САИЖК сообщил, что на сегодняшний день еще по 31 договору люди уже собрали документы, сейчас идет процесс согласования. При этом Александр Комаров отметил, что пока не все дольщики вышли на связь с САИЖК. Устанавливаются владельцы ещё 45 договоров.