Екатеринбург инспектируют иностранные блогеры

13:36 | 9.06.2018

oblgazeta.ru

В преддверии чемпионата мира по футболу, который стартует в Екатеринбурге уже меньше чем через неделю, в уральскую столицу приехали иностранные блогеры. В эти выходные они проверяют готовность города к предстоящему мундиалю.



12 блогеров из шести стран приехали на Средний Урал, чтобы собрать самые интересные подробности о Екатеринбурге и рассказать своим подписчикам о том, где они могут с пользой провести время до и после матчей чемпионата мира по футболу. Первым делом иностранные туристы посетили Ельцин-центр, где изучили постоянные экспозиции и побывали в «кабинете» Бориса Ельцина.



Все фотографии, которые блогеры выложат в Сеть, станут частью медиагида — любительского электронного путеводителя. Для этого под каждым постом с фото и видео иностранные туристы ставят единый хештег #worldcupmedia. При вводе его в строку поиска в Instagram гости города смогут по социальной сети составить для себя личный экскурсионный маршрут.