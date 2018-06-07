Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Париже представят Антон Силуанов и Евгений Куйвашев

Как сообщает Департамент информационной политики Свердловской области, министр финансов РФ Антон Силуанов представит на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже заявку на право проведения выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. В презентации примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.В составе российской делегации в Париж отправятся: глава Российской академии наук Александр Сергеев, 11-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию екатеринбурженка Анжелика Тиманина и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.Назначенный буквально на днях куратором российской заявки Антон Силуанов отметил, что для России, за последние годы проведшей не одно крупное мероприятие международного масштаба и накопившей опыт проведения таких мероприятий, выставка является проектом первостепенной важности.«Всемирная выставка для России — проект первостепенной важности. За последние четверть века мы успешно провели множество крупнейших международных мероприятий и экономических форумов. Через несколько дней в России стартует чемпионат мира по футболу, часть матчей которого примет Екатеринбург. Поэтому мы четко знаем, что именно необходимо для успеха ЭКСПО, а также для удобства гостей и участников. Кроме того, мы гарантируем, что будут созданы все необходимые условия, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне», — заявил Антон Силуанов.По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, презентация возможностей России и Екатеринбурга участникам Генеральной ассамблеи МБВ является одним из ключевых этапов продвижения заявки на ЭКСПО-2025.«Само это событие — возможность показать представителям почти 170 государств мира новые грани нашей страны и нашего удивительного края. Одновременно это возможность убедить членов МБВ: если выставка пройдет у нас, на Урале, об этом никто не пожалеет. В случае нашей победы мы соберем в Свердловской области все самые совершенные технологии, чтобы показать их не только россиянам — всему миру», — отметил глава Свердловской области.Напомним, что вместе с Екатеринбургом за право провести выставку борются японский город Осака и азербайджанский Баку. Решение, кому достанется выставка, будет принято в ноябре текущего года на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро.