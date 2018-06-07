К концу года дорожники отремонтируют больше половины трасс Екатеринбургской агломерации

13:05 | 9.06.2018

nashchelyabinsk.ru

К концу 2018 года дорожники пообещали привести в надлежащий вид больше половины дорог, ведущих к Екатеринбургу. Мероприятия по ремонту трасс проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который продлится до 2025 года. На его реализацию в Свердловской области выделено почти 2 миллиарда рублей из федерального, областного и городского бюджетов.



По словам начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслава Данилова, ещё в прошлом году объём выполненных работ составлял всего 34 %, а в этом году поднялся до 52 %. Таким образом, дорожникам предстоит выполнить ремонт на 108 километрах дорог. Среди них большая часть трасс принадлежит региону и межмуниципальному сообщению. Это трассы, которые соединяют уральскую столицу с Невьянском, Верхней Пышмой, Режом, Богдановичем, Каменском-Уральским, Полевским, Первоуральском, Сысертью и Ревдой.



Уточняется, что в следующем году стартуют проекты капитальных ремонтов, а ближе к 2025 году регион начнёт заниматься глобальной реконструкцией разрушенных дорог и строительством новых.