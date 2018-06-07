В Царские дни Екатеринбург посетит патриарх Кирилл

12:31 | 9.06.2018

tagileparhiya.ru

Сегодня стала известна точная дата приезда Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла в Екатеринбург — визит ожидается 16–17 июля. События этих дней станут главными в программе Царских дней — мероприятия, посвящённого 100-летию со дня расстрела царской семьи, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.



На сайте религиозного объединения опубликована подробная программа Царских дней. Так, 16 июля пройдет дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути Скорби — от станции Шарташ, куда большевики привезли последнего русского императора Николая II, до Храма на Крови. В тот же день на площадке перед храмом начнется главное богослужение Царских дней — ночная Божественная литургия. Она завершится ночью, после чего в 02:30 от храма начнется крестный ход до монастыря Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.



Через день, 18 июля, в Алапаевске также пройдёт Божественная литургия, после чего в 04:00 утра состоится молебен у шахты, где была убита княгиня Елизавета Фёдоровна Романова. Далее начнётся крестный ход до монастыря во имя Новомучеников Российских, который основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту святые представители дома Романовых.



В каких именно мероприятиях будет участвовать глава РПЦ — не уточняется. Предполагается, что патриарх Кирилл возглавит крестный ход до Ганиной Ямы, а также посетит духовную столицу Урала — Верхотурье.