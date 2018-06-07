Защиту любимого горожанами озера в пригороде Екатеринбурга поставили под министерский контроль

12:19 | 9.06.2018

Озеро Балтым, которое является памятником природы, защитят от неблагоприятного воздействия отдыхающих. Министерство природы Свердловской области утвердило положение, в котором прописаны ограничения, направленные на сохранение природного комплекса.



«Режим особой охраны на территории памятника природы предполагает запрет всякой деятельности, которая может повлечь нарушение сохранности памятника природы», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.



В частности, в документе прописан запрет на проезд и стоянку механизированных транспортных средств вне существующих дорог, кроме транспорта спецслужб при выполнении ими служебных мероприятий, запрещены мойка транспортных средств, строительство зданий и сооружений, за исключением реконструкции существующих объектов, и сброс сточных вод. Также запрещено передвижение по озеру моторных плавательных средств. Последнее ограничение не распространяется на сотрудников организаций, обеспечивающих охрану памятника природы.



Добавим, что озеро Балтым является одним из любимых мест для отдыха екатеринбуржцев в летнее время.