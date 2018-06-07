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12:19 | 9.06.2018
Защиту любимого горожанами озера в пригороде Екатеринбурга поставили под министерский контроль
«Режим особой охраны на территории памятника природы предполагает запрет всякой деятельности, которая может повлечь нарушение сохранности памятника природы», — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
В частности, в документе прописан запрет на проезд и стоянку механизированных транспортных средств вне существующих дорог, кроме транспорта спецслужб при выполнении ими служебных мероприятий, запрещены мойка транспортных средств, строительство зданий и сооружений, за исключением реконструкции существующих объектов, и сброс сточных вод. Также запрещено передвижение по озеру моторных плавательных средств. Последнее ограничение не распространяется на сотрудников организаций, обеспечивающих охрану памятника природы.
Добавим, что озеро Балтым является одним из любимых мест для отдыха екатеринбуржцев в летнее время.
© «Вечерние Ведомости»
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