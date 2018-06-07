Жителям и гостям Екатеринбурга запретили жарить шашлыки на природе до середины лета

11:50 | 9.06.2018

В Екатеринбурге период особого противопожарного режима продлен до 15 июля, сообщает пресс-служба городской администрации. Также на этот период на территории уральской столицы не разрешается использование пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей. За соблюдением режима будут следить полицейские.



Сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС уже провели 18 рейдов, в ходе которых выявлено 46 случаев разведения костров. Вероятно, продление режима связано с проведением в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу.