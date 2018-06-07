Новости дня
11:42 | 9.06.2018
В Екатеринбурге улицу Калинина на Уралмаше перекроют до конца июня
Перекрытие улицы будет производиться в два этапа. С 9 по 12 июня будет закрыт отрезок от улицы 40-летия Октября до дома № 54 на Калинина. Второе закрытие улицы произойдёт 13 июня и продлится до 27-го числа этого месяца, недоступным для движения в это время будет отрезок дороги от дома № 54 до дома № 56 на улице Калинина.
Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по улицам Уральских Рабочих, Кировградской, Ломоносова.
© «Вечерние Ведомости»
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