Дети из лагеря в Кушве могли отравиться творожной запеканкой

10:41 | 9.06.2018

Следователи СКР выехали в детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в Кушве, где накануне отравились 64 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое вожатых в возрасте 18 лет. Они осматривают место происшествия. По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области, вчера в обед дети и вожатые употребляли картофельный суп, говяжью котлету, тушеную капусту, компот и хлеб, в полдник же их кормили творожно-рисовой запеканкой. Сейчас следователем СКР опрашиваются представители администрации лагеря. Установлено, что смена, в которой находились пострадавшие дети, началась с 2 июня.



В пресс-службе прокуратуры отмечают, что всего направлены для госпитализации 64 человека: 33 человека — в больницу г. Кушвы, 31 человек — в больницу г. Нижнего Тагила. Состояние всех детей — удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. С целью установления причины заболевания проводятся лабораторные исследования.



Прокуратура привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора для отобрания в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования и иных мероприятий для установления причин возможного заболевания.