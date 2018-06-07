Мэрия Екатеринбурга предпринимает вторую попытку в поисках желающего построить «Эрмитаж-Урал»

10:36 | 9.06.2018

Фото из проектной документации

Администрация Екатеринбурга повторно начала поиск потенциального подрядчика для строительства фондохранилища «Эрмитаж-Урал». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Стоимость строительства объекта осталась той же, что и во время объявления первого конкурса, — 290 миллионов.



Напомним, что первая попытка проведения конкурса была предпринята в конце мая, но она завершилась неудачей: желающих за эти деньги строить объект тогда не нашлось.



5 июня, когда глава комитета строительства городской администрации Николай Сметанин и начальник управления культуры Татьяна Ярошевская рассказывали городским депутатам о том, что уже сделано в рамках этого проекта и сколько на него нужно денег, на них с критикой обрушился депутат городской думы и глава строительной компании «ЛСР» Владимир Крицкий, заявив, что причина, по которой строительные компании проигнорировали конкурс, в неадекватности суммы, которую администрация города планирует потратить на строительство этого объекта.



Владимир Крицкий, который также занимает должность генерального директора строительной компании «ЛСР» и разбирается в предмете обсуждения как никто другой, обратил внимание на то, что в ходе проводимых экспертиз занижается стоимость необходимого оборудования, именно по этой причине подрядчики отказываются от проекта. Что и произошло в данном случае, а потому во время проведения первого аукциона подрядчик для строительства «Эрмитажа-Урал» не был найден.



Судя по тому, что стоимость лота изменена не была, второй конкурс ждёт та же участь, что и первый.



Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что по планам Управления культуры Екатеринбурга строительство комплекса «Эрмитаж-Урал» должно быть завершено к 2020 году.