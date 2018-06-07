Следственный комитет проводит проверку после отравления детей в свердловском лагере

09:41 | 9.06.2018

62 детей, отдыхающих в оздоровительном лагере в городе Кушва, были доставлены накануне в больницу с симптомами в виде болей в животе, рвоты и общего недомогания. По факту ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках доследственной проверки будут опрошены руководство и сотрудники детского лагеря, пострадавшие дети, проанализирована документация, касающаяся организации питания, а также состояния их здоровья.



Формально в действиях руководства лагеря усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).