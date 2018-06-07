В Екатеринбурге потерялась пенсионерка с амнезией

21:12 | 8.06.2018

http://lizaalert.org/

В Екатеринбурге родственники ищут 81-летнюю пенсионерку с возможной потерей памяти. Раиса Фёдоровна Стукова потерялась только вчера, но её близкие уже волнуются, так как пенсионерка нуждается в срочной медицинской помощи. К поискам пропавшей уже приступили волонтёры спасательного отряда «Лиза Алерт».



На момент исчезновения женщина была одета в светло-зелёный вязаный свитер, чёрные широкие штаны и вязаную шапку. При себе имела книгу.



Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.