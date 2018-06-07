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21:12 | 8.06.2018
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В Екатеринбурге потерялась пенсионерка с амнезией
На момент исчезновения женщина была одета в светло-зелёный вязаный свитер, чёрные широкие штаны и вязаную шапку. При себе имела книгу.
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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