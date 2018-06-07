В Екатеринбурге бывшее здание «ЦСД» отремонтируют за миллион рублей

20:52 | 8.06.2018

mapio.net

Департамент государственных закупок Свердловской области объявил аукцион на реставрацию объекта культурного наследия «Дом М. И. Маева», расположенного в Екатеринбурге на улице Тургенева, 20. До недавних времён в особняке находился «Центр современной драматургии» под руководством Николая Коляды.



Предполагается, что реставрация памятника архитектуры включит в себя черновую отделку стен, потолков и пола и обойдётся подрядчику в миллион с небольшим рублей. Все работы должны быть выполнены в течение 120 дней.



Электронный аукцион пройдёт 25 июня. Предполагается, что к октябрю текущего года, после окончания реставрационных работ, станут известны дальнейшие планы эксплуатации здания.