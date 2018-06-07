Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в сериях убийств и изнасилований

18:23 | 8.06.2018

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, который совершил зверское резонансное убийство молодой девушки Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. Вечером 15 апреля 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкараулил свою жертву на ул. Машиностроителей, напал на неё, придушив, после чего пригрозил ножом с целью пресечения попыток сопротивления.



После этого обвиняемый, похитив денежные средства потерпевшей в сумме 2 тыс. рублей, отвел девушку в безлюдное место, расположенное у двери входа в подвальное помещение дома, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



После попытки Ирины Вахрушевой ответить на звонок принадлежащего ей сотового телефона и позвать на помощь обвиняемый разбил его, а девушка, воспользовавшись моментом, пока он отвлекся, достала из находившейся при ней сумки стеклянную бутылку и нанесла ей 2 удара в область головы обвиняемого. После чего обвиняемый из мести нанес ножом потерпевшей несколько ударов в область головы и шеи, не менее 37 ударов в область туловища. Смерть потерпевшей наступила через короткий промежуток времени на месте происшествия. После этого на обвиняемый перевез тело девушки в лес, где закопал с целью сокрытия следов преступления.



Выяснилось, что это не единственный криминальный эпизод в деятельности обвиняемого. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год он совершил ряд преступлений различной тяжести, в том числе особо тяжкие, в отношении 8 потерпевших, в том числе 2 несовершеннолетних. В их числе убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем, изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, в том числе в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, угроза убийством, разбой, надругательство над телами умерших и так далее.



Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Хотя, по справедливому мнению родственников погибших и потерпевших, он заслуживает смертной казни, на которую введен мораторий.