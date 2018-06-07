Суд вынес решение по лишению депутатских полномочий Армена Карапетяна

17:30 | 8.06.2018

Судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга отказал в удовлетворении искового заявления, поданного Арменом Карапетяном, об обжаловании постановления Законодательного собрания Свердловской области, которым были досрочно прекращены его депутатские полномочия. Теперь экс-парламентарий обратится с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, добиваясь восстановления своего статуса.



Депутаты Заксобрания лишили Армена Карапетяна полномочий после представления свердловской прокуратуры, которая уличила народного избранника в неполном представлении сведений о доходах и имуществе. По мнению депутатов ЗССО от «Справедливой России» и высокопоставленных эсеров, решение ЗССО было противозаконным.