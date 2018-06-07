Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу

Сегодня лидер легендарной рок-группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свою книгу — дневник-путеводитель под названием «Екатеринбург в оранжевом настроении».По словам автора путеводителя по Екатеринбургу, на создание книги повлияли две вещи. Во-первых, уже много лет иногородние знакомые Владимира Шахрина просят показать его город: им интересны места, где родился и вырос лидер группы «ЧАЙФ», где проходили его рок-клубовские времена и где он часто бывает. Именно благодаря этим многочисленным авторским экскурсиям в голове Шахрина сложилась структура гида-путеводителя по Екатеринбургу. Во-вторых, выход книги неслучайно произошел именно сейчас, когда до игр в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге остались считаные дни, — вероятно, дневник-путеводитель Шахрина станет для гостей города отличным справочником по ярким местам столицы Урала.Путеводитель по Екатеринбургу был создан всего за два месяца. В книге Шахрина, помимо известных объектов столицы Урала и исторических фактов о них (кстати, сам автор в предисловии указывает, что в его описаниях могут быть исторические неточности), также рассказываются истории из жизни лидера группы «ЧАЙФ», связанные с тем или иным местом. Среди самых запоминающихся историй — «разгром» Оперного театра Владимиром Шахриным и его друзьями в юношестве (кстати, за этот поступок Владимир извиняется перед Театром оперы и балета в своей книге). В общем, дневник-путеводитель Шахрина составлен из личных предпочтений самого автора. «Я решил не писать о том, что не опробовал лично на своей шкуре», — отметил Владимир Шахрин.Дневник-путеводитель создан без пафоса: здесь — небольшие картинки и довольно неофициальный текст со сленгом, просторечиями и диалектизмами. Как признался Владимир Шахрин, для него было важно, чтобы участие в создании книги принимали те, кто хорошо знает уральский город. Примечательно, что сам автор не принимал участия в верстке книги, так что увидел свою работу в окончательном виде, только когда в свет вышли три тысячи экземпляров путеводителя. «Если доверился партнеру однажды, нужно доверять ему до конца», — считает Владимир Шахрин.По словам Владимира Шахрина, самое сложное в написании дневника-путеводителя — вовремя остановиться. Плюсом ко всему Шахрин признался, что пробовал себя в качестве писателя впервые и работать в этой роли для него оказалось сложно. Впрочем, его работа получилась крайне удачной и действительно заслуживает внимания каждого. Кстати, в ближайшее время дневник-путеводитель Владимира Шахрина можно будет приобрести в любом книжном магазине Екатеринбурга или заказать его в интернет-магазине. И можно даже не пытаться искать путеводитель по столице Урала от Шахрина в сети Интернет: электронной версии книги лидера рок-группы «ЧАЙФ» точно нигде не будет.