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17:26 | 8.06.2018

Лидер рок-группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин

Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу

Сегодня лидер легендарной рок-группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свою книгу — дневник-путеводитель под названием «Екатеринбург в оранжевом настроении».

Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу


По словам автора путеводителя по Екатеринбургу, на создание книги повлияли две вещи. Во-первых, уже много лет иногородние знакомые Владимира Шахрина просят показать его город: им интересны места, где родился и вырос лидер группы «ЧАЙФ», где проходили его рок-клубовские времена и где он часто бывает. Именно благодаря этим многочисленным авторским экскурсиям в голове Шахрина сложилась структура гида-путеводителя по Екатеринбургу. Во-вторых, выход книги неслучайно произошел именно сейчас, когда до игр в рамках ЧМ-2018 в Екатеринбурге остались считаные дни, — вероятно, дневник-путеводитель Шахрина станет для гостей города отличным справочником по ярким местам столицы Урала.

Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу


Путеводитель по Екатеринбургу был создан всего за два месяца. В книге Шахрина, помимо известных объектов столицы Урала и исторических фактов о них (кстати, сам автор в предисловии указывает, что в его описаниях могут быть исторические неточности), также рассказываются истории из жизни лидера группы «ЧАЙФ», связанные с тем или иным местом. Среди самых запоминающихся историй — «разгром» Оперного театра Владимиром Шахриным и его друзьями в юношестве (кстати, за этот поступок Владимир извиняется перед Театром оперы и балета в своей книге). В общем, дневник-путеводитель Шахрина составлен из личных предпочтений самого автора. «Я решил не писать о том, что не опробовал лично на своей шкуре», — отметил Владимир Шахрин.

Дневник-путеводитель создан без пафоса: здесь — небольшие картинки и довольно неофициальный текст со сленгом, просторечиями и диалектизмами. Как признался Владимир Шахрин, для него было важно, чтобы участие в создании книги принимали те, кто хорошо знает уральский город. Примечательно, что сам автор не принимал участия в верстке книги, так что увидел свою работу в окончательном виде, только когда в свет вышли три тысячи экземпляров путеводителя. «Если доверился партнеру однажды, нужно доверять ему до конца», — считает Владимир Шахрин.

Лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин презентовал свой путеводитель по Екатеринбургу


По словам Владимира Шахрина, самое сложное в написании дневника-путеводителя — вовремя остановиться. Плюсом ко всему Шахрин признался, что пробовал себя в качестве писателя впервые и работать в этой роли для него оказалось сложно. Впрочем, его работа получилась крайне удачной и действительно заслуживает внимания каждого. Кстати, в ближайшее время дневник-путеводитель Владимира Шахрина можно будет приобрести в любом книжном магазине Екатеринбурга или заказать его в интернет-магазине. И можно даже не пытаться искать путеводитель по столице Урала от Шахрина в сети Интернет: электронной версии книги лидера рок-группы «ЧАЙФ» точно нигде не будет.

Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»

 


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