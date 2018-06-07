Выпускники Уральского государственного медицинского университета пополнят кадры свердловских больниц

17:02 | 8.06.2018

379 студентов по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия» окончили в этом году Уральский государственный медицинский университет. Из них 156 прошли обучение по целевому набору за счет бюджетных средств и в самое ближайшее время приступят к работе в сельских, районных и городских больницах. С отличием вуз окончили 32 выпускника лечебно-профилактического факультета и 9 — педиатрического факультета.



Глава свердловского Минздрава Андрей Цветков на торжественном мероприятии в УГМУ отметил, что последние годы в сферу здравоохранения направлялись серьёзные средства. По уровню финансирования высокотехнологичной медицинской помощи регион занимает второе место, уступая лишь Москве.



«Бесспорно, ключевое место в работе по совершенствованию здравоохранения занимает кадровый вопрос и поддержка специалистов, особенно тех, кто работает в сельских территориях. У нас создан необходимый базовый ресурс мер поддержки: выплата подъемных, компенсация аренды жилья. Мы и впредь будем совершенствовать работу по привлечению кадров», — заявил Андрей Цветков.



Добавим, что в 2018 году количество целевых мест в ординатуру увеличивается до 69 по федеральному бюджету и до 50 по областному бюджету. Также запланировано, что учреждения здравоохранения Свердловской области оплатят обучение в ординатуре 36 специалистам. Все проводимые правительством Свердловской области мероприятия должны привести к ликвидации дефицита врачебных кадров через три года.