Фан-зона в ЦПКиО в Екатеринбурге будет бесплатной для всех горожан: подробности работы площадки

14:05 | 8.06.2018

Фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге, где будут транслироваться абсолютно все матчи ЧМ-2018 по футболу, будет бесплатной для посещения. Ожидается, что площадка станет вторым по значимости после стадиона «Екатеринбург Арена» объектом мундиаля в уральской столице. Организаторы мероприятия рассчитывают, что екатеринбургская фан-зона в дни проведения игр мирового футбольного первенства сможет принимать до 17 тысяч человек. Традиционно фан-зоны становятся местом притяжения любителей футбола и туристов, а их посещаемость значительно превышает количество зрителей на стадионах.



«Фан-зона — это лучшее место для совместного просмотра футбольных матчей ЧМ. Мы будем транслировать все матчи. В этом и есть главный смысл фан-зоны, можно посмотреть любой матч на протяжении всего чемпионата мира. Фан-зона будет работать каждый день, есть небольшие перерывы перед одной восьмой, одной четвертой, одной второй и финалом. С 14 июня фан-зона начнет работу, можно будет посмотреть первый матч сборной России с Саудовской Аравией, в рамках развлекательной программы состоится концерт группы «Чайф». С 17:00 уже будет открыт вход в фан-зону, и мы ждем всех желающих. Билеты покупать не надо, вход во все игровые дни свободный, бесплатный», — рассказал исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков в программе «Итоги дня» на телеканале ОТВ.



Для удобства болельщиков площадка в ЦПКиО будет оборудована гигантским экраном, крытой зрительской трибуной, а также зоной организации питания и продажи пива. На территории фан-зоны предусмотрен целый комплекс мер обеспечения безопасности, включая входные группы и досмотровые комплексы. В частности, на период проведения мероприятия в прилегающей к парку зоне будет организован транспортный периметр. В случае особо интенсивного наплыва болельщиков внутри периметра безопасности возможно перекрытие движения транспорта по улицам Восточная (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинная до ЦПКиО).



Стоит отметить, что Центральный стадион Екатеринбурга примет только четыре игры чемпионата. А фан-зона будет действовать с 14 июня по 15 июля — всего 25 дней работы с учетом выходных. На площадке фестиваля болельщиков будет транслироваться от одного до трех матчей в день. Открываться фан-зона будет за два часа до первой трансляции.



Фото с сайта ru.fifa.com