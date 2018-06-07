Прокуратура поставила «неуд» организации питания в школах Екатеринбурга

12:51 | 8.06.2018

Прокуратура Свердловской области в ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно с региональным Управлением ФСБ России, Министерства финансов Свердловской области и свердловского УФАС, выявила грубейшие нарушения в деятельности ЕМУП «Школьно-базовая столовая «Золушка» при организации питания в школах.



Так, при размещении, заключении и исполнении контрактов на поставку продуктов питания, а также контрактов на оказание услуг по приготовлению пищи, накрытию и уборке столов выявлены многочисленные нарушения законодательства о закупках, о качестве и безопасности пищевых продуктов, а также санитарных норм и правил.



Например, размещенные в единой информационной системе сведения об объемах и стоимости закупаемых предприятием продуктов питания (сливочного масла, мяса птицы, рыбы, говядины) не соответствовало действительности, в ряде случаев изменены объемы и сорта поставляемой продукции, завышена стоимость за единицу товара (от 4 до 290 %), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Приемка продуктов производилась без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, в представленных к проверке платежных поручениях отсутствуют ссылки на договоры поставки, партии товара, что делает невозможным подтверждение исполнения обязательств заказчика по оплате услуг поставщиков. Изучение договоров, заключенных унитарным предприятием на приготовление пищи, накрытие и уборку столов показало, что в ряде случаев фактически оплаченные услуги оказаны не были.



Напомним, что ранее, проверки, проведенные в школах №№ 17, 175, гимназиях №№ 5, 120, лицеях №№ 109 и 173 с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, показали, что в образовательных учреждениях обнаружены продукты с истекшим сроком годности и без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме этого, нарушаются условия хранения отходов производства и пищевой продукции, правила санитарной обработки технологического оборудования, используемого для приготовления пищи, правила мытья посуды, помещений пищеблока, личной гигиены сотрудниками пищеблока, что создаёт потенциальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.



В отношении 7 заведующих производством (шеф-поваров) ЕМУП «Золушка», а также в отношении самого предприятия возбуждены административные дела в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 65 тыс. рублей. Также в следственные органы направлены материалы для дачи уголовно-правовой оценки действий руководства ЕМУП, так как в них усматриваются признаки злоупотребления должностными полномочиями.