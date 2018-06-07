В Екатеринбурге участник любовных разборок отправился в колонию за убийство оппонента

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20 сентября 2013 года в ночное время потерпевший приехал к подсудимому в коллективный сад «Рябинка», расположенный на 8-м км Чусовского тракта, чтобы выяснить, в каких отношениях тот находится с его гражданской супругой. В результате между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес мужчине не менее 7 ударов в область груди, живота и шеи предметом с острым лезвием. Смерть наступила на месте происшествия.
В ходе судебного следствия подсудимый заявлял, что оборонялся от действий агрессивного мужчины. Судья Елена Родионова (она также рассматривала дело адвоката Эльнары Салмановой, которую посадили на 7,5 лет за взятки следственным органам) назначила ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд в пользу дочери и сестры погибшего взыскал с подсудимого по 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.
© «Вечерние Ведомости»
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