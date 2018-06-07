Погода в выходные не порадует свердловчан

11:48 | 8.06.2018

Продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России, не порадуют жителей Екатеринбурга солнечной и теплой погодой. По данным «Яндекс.Погоды», будет прохладно и дождливо. В воскресенье, 10 июня, днём ожидается около 14 °C — это на четыре градуса ниже среднего показателя за последние десять лет. В понедельник и вторник — до 15 °C. Все три дня возможны небольшие дожди.



В последние рабочие дни этой недели в Екатеринбурге тоже будет прохладно. Сегодня днём, 8 июня, температура не поднимется выше 14 °C, иногда будет выглядывать солнце. Завтра немного теплее, до 16 °C, возможны осадки.



Отметим, что это лето в Свердловской области аномально холодное, а 1-го числа и вовсе шел небольшой снег. Действительно летние жаркие дни были только 5 и 6 июня.