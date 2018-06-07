Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели при пожаре пятерых человек в Нижнем Тагиле

10:09 | 8.06.2018

Прокуратура Нижнего Тагила взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели пятерых человек, тела которых нашли сегодня ночью, 8 июня, при тушении пожара в садовом домике «Золотой ключик». Установлено, что мужчина и женщина являлись супружеской парой, две маленькие девочки приходятся им дочерьми, третья — племянницей.



«По имеющейся информации, семья являлась благополучной. Предварительно, семья решила заночевать в садовом домике, поскольку там имелась печь. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. Рассматриваются все возможные версии», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).