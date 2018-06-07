Под Нижним Тагилом дотла сгорел жилой дом. Пожар едва не перекинулся на соседей

08:51 | 8.06.2018

Сегодня, 8 июня, около трех часов ночи в поселке Черноисточинск Горноуральского городского округа на площади 140 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, пострадали и соседи погорельцев — повреждена кровля второго частного жилого дома. К счастью, огнеборцам удалось локализовать пламя. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава.



Отметим, что ЧП произошло ночью и в селе Исетское Каменского городского округа. Здесь на площади 50 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и дом-дача. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава.