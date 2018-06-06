В Свердловской области снова ожидаются заморозки

23:15 | 7.06.2018

mamaplus.md

В ночь на 8 июня в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает уральский гидрометцентр.



При этом завтра днем температура воздуха составит примерно 14-17 градусов выше нуля, порывы северо-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду, возможен дождь.



В последующие два дня температура воздуха днем составит 13-19 градусов, ночью температура опустится до +2..+5 градусов. Ожидается усиление ветра до 6-11 метров в секунду порывами до 18 метров в секунду.