Екатеринбургский пруд впервые обработают от личинок комаров

21:37 | 7.06.2018

photosight.ru

Завтра екатеринбургский пруд будет впервые обработан от личинок комаров. Обработкой водоема займутся специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.



Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, данная обработка призвана предотвратить распространение насекомых в городе. Вероятно, она приурочена к проведению игр в рамках чемпионата мира по футболу – 2018 в Екатеринбурге.



