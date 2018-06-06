Село Камышево под Белояркой газифицируют за 50 миллионов рублей

20:55 | 7.06.2018

Село Камышево Белоярского городского округа будут газифицировать. Сегодня вопрос о газификации населенного пункта поднимался на заседании местной думы. Планируется, что газопровод протянут от поселка Совхозный, общая стоимость работ составит порядка 48 миллионов рублей, муниципалитет готов принять участие в софинансировании работ.



В настоящее время совместно со структурами «Газпрома» согласуется выделение земельного участка под газопровод, после оформления процедуры согласования и оформления собственности на землю планируется провести конкурс на проектирование работ, после чего пройти госэкспертизу и обратиться в правительство Свердловской области за выделением средств.



Решение о необходимости строительства газопровода депутаты Белоярской районной думы поддержали единодушно. В настоящее время газа в Белоярке нет только в селах Камышево, Марамзино и Златогорова. Проведение голубого топлива в Камышево позволит в перспективе избавиться от затратной и нерентабельной угольной котельной.