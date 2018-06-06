В Белоярке отремонтируют пять километров трубопровода в самом многострадальном поселке

20:35 | 7.06.2018

В поселке Студенческий Белоярского городского округа в этом году отремонтируют трубопровод холодного водоснабжения протяженностью 5 километров. Решение о выделении средств на ремонтные работы в размере чуть более 8 миллионов рублей приняли депутаты местной думы большинством голосов на заседании 7 июня.



Ожидается, что уже в середине июля, после окончания конкурсных процедур, подрядчик приступит к работам.



В настоящее время состояние сетей водоснабжения в поселке Студенческий оценивается как самое неудовлетворительное в Белоярском районе. После ремонта «пальму первенства», вероятно, перехватит другой населенный пункт. Впрочем, в администрации уже сформирован план-график замены и ремонта сетей в Белоярке — как оперативно будут решаться эти вопросы, зависит от депутатов, которые периодически голосуют против выделения средств на модернизацию сферы ЖКХ.