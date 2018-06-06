Новости дня
20:35 | 7.06.2018
В Белоярке отремонтируют пять километров трубопровода в самом многострадальном поселке
Ожидается, что уже в середине июля, после окончания конкурсных процедур, подрядчик приступит к работам.
В настоящее время состояние сетей водоснабжения в поселке Студенческий оценивается как самое неудовлетворительное в Белоярском районе. После ремонта «пальму первенства», вероятно, перехватит другой населенный пункт. Впрочем, в администрации уже сформирован план-график замены и ремонта сетей в Белоярке — как оперативно будут решаться эти вопросы, зависит от депутатов, которые периодически голосуют против выделения средств на модернизацию сферы ЖКХ.
© «Вечерние Ведомости»
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