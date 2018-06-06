В Екатеринбурге на месяц закроют мост, ведущий в поселок Исток

19:57 | 7.06.2018

dorinfo.ru

Уже завтра, 8 июня, в Екатеринбурге начнется ремонт моста у УралНИИсхоза, в связи с чем до 6 июля 2018 года будет закрыто движение транспорта.



С завтрашнего дня от ул. Главной до 21-го километра Сибирского тракта будет ограничено движение транспорта, но уже с 10 июня движение по этому участку закроют полностью. Объехать его можно будет через железнодорожную станцию Глубокое и через посёлок Косулино (Свердлова — Ленина — Тюменский тракт).



Также автобусные маршруты № 45 и 29 при движении от пункта «Восточная» будут укорочены до 21-го км Сибирского тракта. Однако при этом с 10 июня будет введен временный автобусный маршрут № 45а (Высоцкого — поселок Исток).



Отметим, что мост у УралНИИсхоза не ремонтировался с 1973 года.